Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine gilt bereits seit dem 5. Dezember ein EU-Embargo gegen russisches Öl, das per Tanker kommt. Mit dem Jahreswechsel trat nun zusätzlich ein deutscher Importstopp für Öl aus der Druschba-Pipeline in Kraft. Betroffen sind die großen Raffinerien in Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt. Sie müssen sich auf andere Bezugsquellen umstellen.