Die Lecks in Nord Stream 1 und 2 Bildrechte: MDR

Russland hat Großbritannien vorgeworfen, in die Explosionen an den deutsch-russischen Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 verwickelt gewesen zu sein. Mitglieder einer Einheit der britischen Marine hätten Ende September an der Planung, Belieferung und Ausführung mitgewirkt, erklärte das russische Verteidigungsministerium im Online-Dienst Telegram. Das Ministerium legte allerdings keine Beweise für die Anschuldigungen vor.



Russland hat sich wiederholt darüber beschwert, dass es nicht in die internationale Untersuchung zu den mutmaßlich durch Sabotageakte verursachten Lecks einbezogen worden sei. Die Betreiberfirma Nord Stream hatte am Donnerstag angekündigt, für eine eigene Untersuchung ein ziviles Schiff unter russischer Flagge zu entsenden.