Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

04:01 Uhr | Städtetag fordert Strategie für Wiederaufbau der Ukraine

Der Deutsche Städtetag fordert eine Gesamtstrategie zum Wiederaufbau der Ukraine. Er appelliere dazu an die Bundesregierung und die EU-Kommission, sagte der Präsident des Städtetags und Münsteraner Oberbürgermeister, Markus Lewe, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dabei müssten "alle politischen Ebenen einschließlich der Städte" beteiligt werden. "Wir stehen fest an der Seite der Menschen in der Ukraine. Die deutschen Städte wollen deshalb den Wiederaufbau der Ukraine aktiv unterstützen", sagte Lewe.

Im Moment stünden noch Solidaritätsmaßnahmen und humanitäre Hilfe im Vordergrund. "Aber es laufen schon Planungen für den Wiederaufbau - für Schulen, Krankenhäuser, Wohnungen, Verkehrsverbindungen und vieles mehr. Städte können einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau leisten."

04:00 Uhr | Caritas-Verband fordert weiteres Entlastungspaket

Angesichts steigender Energiekosten fordert der Caritas-Verband zusätzliche staatliche Hilfen. Wenn die Energie-Versorger höhere Preise direkt an ihre Kunden weiterreichten, würden die Menschen, "die schon jetzt in Deutschland am Existenzminimum leben, von den hohen Gaspreisen unmittelbar in Existenznot gebracht", sagte Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Deffaa der Augsburger Allgemeinen. Es brauche daher kurzfristig ein drittes Entlastungspaket. Es sei keine Option, dass Haushalte mit wenig Geld am Essen sparen, sagte Welskop-Deffaa. "Gassperren für Kunden, die ihre Rechnung nicht bezahlen können, gehören ausgesetzt und die Heizkosten von Menschen im Grundsicherungsbezug müssen dringend unbürokratisch übernommen werden."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Donnerstag die zweite von drei Gaswarnstufen ausgelöst. Der Minister erwartet, dass Gas noch teurer wird.

01:03 Uhr | Mieterbund fordert Kündigungsmoratorium

Aufgrund der steigenden Energiepreise hat sich der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, dafür ausgesprochen, Mieter vor einer möglichen Kündigung zu schützen. "Wir fordern ein Kündigungsmoratorium, das sicherstellt, dass niemand gekündigt werden darf, der wegen stark gestiegener Heizkosten seine Nebenkostenabrechnung nicht fristgerecht bezahlen kann", sagte Siebenkotten den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete und frühere Ver.di-Chef Frank Bsirske drängte auf weitere Entlastungen, "konzentriert auf untere und mittlere Einkommen, weil sie von der Preisentwicklung am stärksten betroffen sind". Er brachte eine Deckelung der Gaspreise ins Spiel, "um den Grundbedarf zu decken". Zudem ließe sich so zugleich der Verbrauch steuern. "Es gäbe also eine ökologische Lenkungswirkung", so Bsirske.

01:00 Uhr | Özdemir erwartet weiter steigende Lebensmittelpreise

Bundesernährungsminister Cem Özdemir erwartet weiter steigende Lebensmittelpreise und befürwortet deshalb Entlastungen für arme Haushalte hierzulande. Dem "Tagesspiegel" sagte der Grünen-Politiker, der Höhepunkt bei den Preisen fürs Essen sei wohl noch nicht erreicht. Viele Hersteller müssten jetzt mehr Geld für Energie ausgeben und reichten das an die Kunden weiter. Eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse, wie es Sozialverbände fordern, fände er gut, "weil Konsumausgaben gerade bei Ärmeren eine große Rolle spielen und weil das auch ein Beitrag für eine gesunde Ernährung wäre", sagte er. Aber er fürchte, dass es dafür derzeit keine Mehrheit in der Regierungskoalition mit SPD und der FDP gebe.

00:47 Uhr | Mehrheit befürwortet längere AKW-Laufzeiten

Angesichts der wachsenden Sorge vor einer immer größer werdenden Knappheit bei der Gasversorgung spricht sich die Mehrheit der Deutschen im ARD-DeutschlandTrend dafür aus, Atomkraftwerke länger in Betrieb zu lassen und Kohlekraftwerke zu reaktivieren. Demnach unterstützen den aus den Reihen von Union und FDP vorgeschlagenen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken über das Jahresende hinaus 61 Prozent der Befragten, 32 Prozent fänden dies falsch.



Für 56 Prozent der Bundesbürger kommt eine verstärkte Nutzung von Kohlekraftwerken in Frage, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck sie ins Spiel gebracht hatte. 36 Prozent lehnen diese Maßnahme ab.

00:35 Uhr | Großbritannien stellt Unterstützung bei Minenräumung in Aussicht

Der britische Premierminister Boris Johnson signalisiert eine Bereitschaft seines Landes, an der Räumung von Seeminen vor der Küste der Ukraine zu helfen. Details zu eventuellen Schritten und Maßnahmen äußerte Johnson im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters nicht. Er versicherte jedoch, dass seine Regierung mit der Ukraine "auf einer technischen Ebene" spreche, "um bei der Minenräumung bei Odessa zu helfen".

00:16 Uhr | Bundesnetzagentur drängt auf Energiesparen

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner" nochmals eindringlich dazu aufgerufen, wenn möglich, Energie einzusparen. Hintergrund ist die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ausgerufene Alarmstufe des Notfallplans Gas.

Müller warnte vor den Folgen, sollte auch die dritte und letzte Stufe dieses Notfallplans ausgerufen werden müssen. Dann wären Industriefirmen auf die Zuteilung von Gas durch die Bundesnetzagentur angewiesen. Die Konsequenzen für die Unternehmen wären "schrecklich und einschneidend", warnte der Präsident der Behörde. Energie zu sparen könne helfen, damit dieser Fall gar nicht erst eintrete.

00:00 Uhr | Ticker am Freitag, 24. Juni 2022