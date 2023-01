Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär. Bildrechte: IMAGO / Metodi Popow

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gefordert, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Er sagte nach einem Treffen mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Berlin, in diesem entscheidenden Moment des Krieges müsse dies schneller getan werden als bisher. Stoltenberg ergänzte, der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden sei, Russlands Präsident Putin klar zu machen, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen werde.



Pistorius wiederum erklärte, die Entscheidung über deutsche Kampfpanzer-Lieferungen werde in Kürze im Kanzleramt getroffen. Polen hat nach eigenen Angaben inzwischen offiziell bei Deutschland angefragt, ob das Land Leopard-Panzer an die Ukraine weitergeben darf.