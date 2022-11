Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht persönlich am G20-Gipfel in Indonesien in der kommenden Woche teilnehmen. Nach Angaben der indonesischen Regierung wird stattdessen Außenminister Sergej Lawrow die russische Delegation auf Bali leiten. Auch die Protokollchefin der russischen Botschaft in Indonesien bestätigte, dass Putin nicht nach Bali reisen werde. Es sei jedoch möglich, dass er virtuell an Gesprächen des Gipfels teilnehme.