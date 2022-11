Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Putin-Vertrauter zu Beratungen im Iran

Ein enger Vertrauer des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist in den Iran gereist. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates in Russland, Nikolai Patruschew, soll dort an Beratungen in Sicherheitsfragen teilnehmen. Zuletzt hatte der Iran erstmals zugegeben, Drohnen an Russland geliefert zu haben. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine und den Folgen im Newsblog.