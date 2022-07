Bei einem Raketenangriff in der Stadt Tschasiw Jar sind nach Angaben des Gouverneurs der Region Donezk sechs Menschen getötet worden. Auf Telegram schreibt Pawlo Kyrylenko, eine russische Rakete sei am Samstagabend in ein fünfgeschossiges Wohngebäude eingeschlagen. Das Gebäude sei daraufhin eingestürzt. Dabei seien sechs Menschen getötet und fünf verletzt worden. Bewohner befürchteten, dass mindestens 34 Menschen in den Trümmern eingeschlossen seien.