Nach dem Einschlag einer Rakete in Polen kamen am Morgen am Rande des G20-Gipfels Joe Biden, Präsident der USA, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Pedro Sánchez, Ministerpräsident von Spanien, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien, und Justin Trudeau, Premierminister von Kanada, für Beratungen zusammen Bildrechte: picture alliance/dpa/Bundesregierung

Die G20-Staaten haben eine gemeinsame Gipfel-Erklärung verabschiedet, in der Russlands Krieg gegen die Ukraine mit deutlichen Worten kritisiert wird. "Die meisten Mitglieder haben den Krieg in der Ukraine auf das Schärfste verurteilt und haben betont, dass er unermessliches menschliches Leid verursacht und bestehende Schwachstellen in der Weltwirtschaft verschärft", hieß es in der am Mittwoch von den Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beim Treffen in Indonesien gebilligten Erklärung. In dem Text ist darauf verwiesen worden, dass der Krieg das weltweite Wachstum einschränke, die Inflation antreibe, die Versorgungsketten unterbreche, die Energie- und Ernährungsunsicherheit verstärke und die Risiken für die Finanzstabilität erhöhe.