Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist angeblich in der Ukraine gewesen. Das Ministerium in Moskau veröffentlichte heute ein Video, in dem zu sehen ist, wie er aus einem Flugzeug steigt und mit Militärs spricht. Er habe sich Berichte der Kommandeure angehört, hieß es in einer Mitteilung. Wo er in der Ukraine gewesen sein soll und wann, ging daraus nicht hervor.