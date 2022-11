Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

Nato ruft am Mittwoch Dringlichkeitssitzung ein

Russland bezeichnet Raketeneinschläge als Provokation

Berichte über Einschlag mutmaßlich russischer Raketen in Polen mit zwei Toten

Weitere Nachrichten zum Ukraine-Krieg

01:52 Uhr | Bundeskanzler Scholz: "Stehen eng an der Seite Polens."

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Polens Präsident Andrzej Duda Deutschlands Unterstützung zugesichert. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte, telefonierten beide Staatschefs miteinander. Dabei sprach Scholz auch sein Beileid aus. Der SPD-Politiker ist derzeit auf dem G20-Gipfel im indonesischen Bali.

Bundeskanzler Olaf Scholz derzeit auf dem G20-Gipfel im indonesischen Bali. Bildrechte: dpa

00:10 Uhr | Polen bestätigt Rakete aus russischer Produktion

Ein Sprecher des polnische Außenministerium hat den Einschlag einer Rakete aus russischer Produktion im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet bestätigt. Der russische Botschafter in Warschau sei einbestellt worden, um "sofort detaillierte Erklärungen" für den Vorfall zu liefern.

23:30 Uhr | Kiew dementiert Einschlag ukrainischer Rakete in Polen

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat Mutmaßungen zurückgewiesen, dass die beiden in Polen eingeschlagenen Raketen, ukrainische gewesen sein sollen. "Russland verbreitet nun eine Verschwörungstheorie, dass es angeblich eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr war, die auf Polen niederging", schrieb Kuleba auf Twitter. "Das ist nicht wahr."

23:26 Uhr | Zehn Millionen Ukrainer zeitweilig ohne Strom

Nach dem massiven russischen Raketenangriff auf das Energiesystem der Ukraine waren nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj etwa zehn Millionen Menschen zeitweise ohne Strom - in und um die Großstädte Charkiw, Schytomyr, Kiew und Lwiw. Teilweise sei es zu Abschaltungen in der Fernwärme gekommen. Außerdem sei in weiten Teile der Ukraine die Telekommunikation ausgefallen. Inzwischen werden etwa acht Millionen Menschen wieder mit Strom versorgt, sagte Selenskyj,

23:10 Uhr | Bundesregierung steht in engem Kontakt zur Nato

Die Bundesregierung steht nach Angaben von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht in engen Kontakt mit den Nato-Mitgliedsstaaten. Lambecht schrieb auf Twitter: "Die Nato bleibt stark." Die SPD-Politikerin sprach Polen sowie den Angehörigen und Freuden der Opfer ihr Mitgefühl aus.

23:05 Uhr | Nato ruft Krisensitzung für Mittwoch ein

Nach dem mutmaßlichen Einschlag zweier russischer Raketen im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine werden sich die Vertreter der Nato-Mitgliedsstaaten nach Angaben von europäischen Diplomaten am Mittwoch auf Bitten Polens treffen. Die Dringlichkeitssitzung werde auf Basis von Artikel 4 der Nato abgehalten. Dieser sieht Beratungen der Nato-Staaten vor, wenn sich ein Mitgliedsland in der Unversehrtheit seines Gebiets, der politischen Unabhängigkeit oder der eigenen Sicherheit bedroht sieht.

Orte der Explosionen in Polen; Quelle: polnische Feuerwehr Bildrechte: dpa

23:00 Uhr | Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt vor voreiligen Reaktionen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nach den Berichten über Raketeneinschläge in Polen vor voreiligen Reaktionen gewarnt: "Wichtig ist, dass alle Tatsachen festgestellt werden", schrieb Stoltenberg nach einem Telefonat mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda auf Twitter. "Die Nato beobachtet die Situation, und die Bündnispartner stimmen sich eng ab", betonte Stoltenberg. Es sei wichtig, dass Fakten gesichert seien, so der Norweger.

22:30 Uhr | Polen versetzt Militäreinheiten in erhöhte Alarmbereitschaft

Polen versetzt Regierungssprecher Piotr Muller zufolge Teile seines Militärs in erhöhte Bereitschaft. Seine Regierung prüfe, ob sie Artikel 4 der Nato-Charta in Kraft setzen müsse. Zu dem Vorfall an der Grenze zur Ukraine erklärt Muller, es habe eine Explosion gegeben, bei der zwei polnische Bürger ums Leben gekommen sein. Die Beantwortung weiterer Fragen lehnt Muller ab. Artikel 4 besagt, dass die Nato-Mitglieder einander konsultieren, wenn etwa die Sicherheit eines Mitglieds bedroht ist.

22:00 Uhr | Bundesregierung verfolgt Lage in Polen