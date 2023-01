10:53 Uhr | Selenskyj fordert Unterstützer zu neuen Waffenlieferungen auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer Video-Botschaft erstmals direkt an die Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Ramstein gewandt. Er forderte die Staatengruppe zu weiteren Waffenlieferungen einschließlich Kampfpanzern auf. "Wir müssen schnell handeln", sagte Selenskyj. "Der Kreml muss verlieren."

Panzerlieferungen dürften das zentrale Thema des heutigen Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz sein. An dem Treffen nehmen Vertreter von rund 50 Staaten teil, darunter sämtliche Nato-Mitgliedstaaten sowie weitere Unterstützerländer der Ukraine. Deutschland ist durch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vertreten.

10:27 Uhr | London: Wagner-Gruppe mit bis zu 50.000 Soldaten in der Ukraine

Die Söldnertruppe Wagner spielt nach Einschätzung britischer Militärexperten eine immer wichtigere Rolle in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor. Die Wagner-Truppe umfasse mit großer Wahrscheinlichkeit bis zu 50.000 Kämpfer in der Ukraine und sei "zu einer Schlüsselkomponente der militärischen Kampagne geworden", heißt es in der Mitteilung.