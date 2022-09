In einer emotionalen Rede hat Außenministerin Annalena Baerbock an die russische Regierung appelliert, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. An die Adresse Wladimir Putins gewandt sagte Baerbock wörtlich: "Beenden Sie das Leiden in der Ukraine, hören Sie auf, ihre eigenen Bürger in den Tod zu schicken. Beenden Sie den Getreidekrieg, der den Hunger weltweit vergrößert, insbesondere im Süden." Die Teilmobilmachung Russlands zeige deutlich, dass es nicht um eine sogenannte Spezialoperation gehe, sondern um einen Aggressionskrieg mit Kriegsverbrechen, Folter und Vergewaltigungen.