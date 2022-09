Die Grünen und die SPD plädieren für eine zügige Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer. "Wer sich als Soldat an dem völkerrechtswidrigen und mörderischen Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine nicht beteiligen möchte und deshalb aus Russland flieht, dem muss in Deutschland Asyl gewährt werden", sagte Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic (Grüne) der "Rheinischen Post". Und SPD-Faktionsvize Dirk Wiese sagte der Zeitung, er halte die Strafen, die in Russland drohten, wenn man sich der Einberufung entziehe, "bereits nach jetziger Rechtslage für ausreichend als Asylgrund".

Im UN-Sicherheitsrat hat Außenministerin Annalena Baerbock an die russische Regierung appelliert, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden: "Beenden Sie das Leiden in der Ukraine, hören Sie auf, ihre eigenen Bürger in den Tod zu schicken! Beenden Sie den Getreidekrieg!", sagte die Grünen-Politikerin. An der Sitzung des Sicherheitsrats hatte auch der russische Außenminister Sergej Lawrow teilgenommen, allerdings nur während seiner eigenen Rede. Darin warf er dem Westen vor, sich mit Waffenlieferungen direkt in den Krieg einzumischen und zur Konfliktpartei zu werden.