Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

05:05 Uhr | Ukraine meldet 14 Tote nach Angriff auf Wohnhaus in Dnipro

Nachdem eine russische Rakete nach ukrainischen Angaben in das mehrstöckige Gebäude eingeschlagen ist, wurden in der Nacht weitere Opfer geborgen. Bildrechte: dpa Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Hochhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro hat sich die Zahl der Toten auf 14 erhöht. Mehr als 60 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter zwölf Kinder, teilte der Gouverneur der Region mit. Auch in der Nacht suchten Rettungskräfte und freiwillige Helfer unter den Trümmern weiter nach Verschütteten. Der Leiter der Einsatzkräfte sagte, es gebe noch Überlebende, die SMS absetzten oder um Hilfe riefen. Russland hatte gestern erneut mit Raketen wichtige Infrastuktur in der Ukraine angegriffen. In vielen Teilen des Landes kam es zu Notabschaltungen des Stromnetzes. Der staatliche Stromversorger erklärte, vor allem in den Regionen Charkiw und Lwiw sei die Lage kompliziert.

04:21 Uhr | Russland sagt geplanten Gefangenenaustausch ab

Wie die ukrainische Behörde für den Austausch von Kriegsgefangenen mitteilt, hat Russland einen geplanten neuen Austausch am Samstag in letzter Minute abgesagt. Das Büro der russischen Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalkowa äußerte sich bislang nicht zu der plötzlichen Absage. Am Samstag hatte Moskalkowa über Telegramm erklärt, russische Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft hätten angeblich von Erpressungen berichtet. Vonseiten der Ukraine gab es keine Reaktion auf die Anschuldigungen. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters konnten die Vorwürfe bislang nicht verifizieren. Russland und die Ukraine haben im Laufe des elf Monate andauernden Krieges immer wieder Gefangene ausgetauscht, zuletzt am 8. Januar.

02:39 Uhr | London konkretisiert Pläne zur Panzerlieferung

Großbritannien wird der Ukraine in den kommenden Wochen 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 und andere schwere Waffen liefern, teilt das Büro von Premierminister Rishi Sunak mit. Schon in den kommenden Tagen sollten ukrainische Soldaten im Umgang mit dem Gerät geschult werden.