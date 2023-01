Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius empfängt heute in Berlin Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Bei dem "Kennenlerngespräch" solle unter anderem das Nato-Verteidigungsministertreffen Mitte Februar vorbereitet werden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Allerdings dürfte es auch um die mögliche Lieferung deutscher "Leopard"-Panzer an die Ukraine gehen. Pistorius und Stoltenberg wollen danach vor die Presse treten.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Blockade-Drohungen des türkischen Präsidenten Erdogan zum Nato-Beitritt Schwedens zurückgewiesen. Stoltenberg sagte der Fernsehsender "Welt", er selbst finde die Verbrennung des Korans als Protestform zwar unangemessen. Die Meinungsfreiheit sei jedoch in Schweden und in allen anderen Nato-Ländern ein hohes Gut und derartige Proteste nicht automatisch illegal.



Ein aus Dänemark stammender, islamfeindlicher Politiker hatte bei einer Kundgebung nahe der türkischen Botschaft in Stockholm am Samstag einen Koran verbrannt. Die Türkei erklärte gestern, Schweden könne nun nicht mehr mit der Unterstützung der Türkei für einen Nato-Beitritt rechnen.