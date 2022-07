In der mitteldeutschen Handwerkerschaft gibt es hingegen Unterstützung für ein Ende der Russland-Sanktionen. Der Dessauer Kreishandwerksmeister Karl Krökel sagte MDR AKTUELL, das Embargo gegen Russland sei zum Bumerang geworden. Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde, Manuel Ballerstedt, nannte die Entwicklung beängstigend. Viele Mittelständler wüssten nicht mehr, wie es weitergehe. Ein Ende der Sanktionen hatte auch die Leipziger Handwerkerschaft gefordert. Deren Chef Wolfgang Herzog sagte, die Sanktionen hätten in Deutschland eine riesige Teuerungswelle bei Gas, Kraftstoffen und auch Baumaterialien erzeugt. Daran hingen ganze Produktionszweige. Deshalb habe man einen offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer geschrieben.