Einige Einheiten der ukrainischen Armee haben sich in der umkämpften Stadt Bachmut in sichere Stellungen zurückgezogen. Das berichtet der Kommandeur vor Ort im ukrainischen Internet-Kanal Espreso-TV. Die Situation sei ein Schlachthaus auf beiden Seiten. Der Anführer einer ukrainischen Drohneneinheit sagte in einem in sozialen Medien veröffentlichten Video, seine Einheit sei zum sofortigen Rückzug aufgefordert worden. Die Stadt Bachmut ist seit Wochen umkämpft.



Der Chef der von Russland eingesetzten Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, erklärte, seine Kämpfer hätten die Stadt fast völlig eingekesselt. Unabhängige Überprüfungen dazu gibt es nicht. Die Stadt ist weitgehend zerstört. Behörden schätzen, dass in Bachmut noch rund 5.000 Zivilisten leben. Ursprünglich wohnten dort 74.000 Menschen.