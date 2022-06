Wegen steigender Energiekosten fordert der Caritas-Verband zusätzliche staatliche Hilfen. Wenn die Energie-Versorger höhere Preise direkt an ihre Kunden weiterreichten, würden Menschen, "die schon jetzt in Deutschland am Existenzminimum leben, von den hohen Gaspreisen unmittelbar in Existenznot gebracht", sagte Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Deffaa der Zeitung "Augsburger Allgemeine". Es brauche weitere Entlastungen: Gassperren für Kunden, die nicht zahlen können, sollten ausgesetzt und Heizkosten von Menschen in Grundsicherung übernommen werden.