Russische Truppen kämpfen nach ukrainischen Angaben weiter um eine vollständige Kontrolle des weitgehend eroberten Gebiets Luhansk im Osten der Ukraine. Das teilte der ukrainische Generalstab heute mit. Zuvor sagte der ukrainische Gouverneur der Region, Serhij Hajdaj, in Außenbezirken der Stadt Lyssytschansk werde weiter gekämpft. Aus Moskau heißt es hingegen seit Tagen, die Region sei komplett unter Kontrolle. Der ukrainische Generalstab berichtete auch von weiteren russischen Angriffen im Nachbargebiet Donezk rund um Kramatorsk und Bachmut. Aus der südukrainischen Region Odessa wurden in der vergangenen Nacht zwei weitere Raketenangriffe gemeldet.

Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat aus Sicht des für die UNO tätigen Politikberaters Richard Gowan auch gravierende Auswirkungen auf die Versorgung hungernder Menschen in Syrien. "Die Vetomacht Russland könnte im UN-Sicherheitsrat in letzter Minute noch etliche Bedingungen für eine Fortsetzung der grenzüberschreitenden Hilfslieferungen aus der Türkei in den Nordwesten Syriens stellen", sagte Gowan dem Evangelischen Pressedienst.