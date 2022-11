11:57 Uhr | Kampfhandlungen in Saporischschja beeinträchtigen Hilfsmission

Hilfskräfte in der südukrainischen Stadt Saporischschja beklagen Lebensgefahr durch schweren Raketenbeschuss. Die Albertinerbrüder und andere kirchliche Institutionen berichteten von wiederholten Detonationen in unmittelbarer Nähe ihrer Einrichtungen. Das teilte das päpstliche Hilfswerk "Kirche in Not" mit. Die Albertinerbrüder betreiben in Saporischschja eine Suppenküche, eine Bäckerei und eine Obdachlosenunterkunft. In der Nähe liegt das größte Atomkraftwerk Europas, das von russischen Truppen besetzt ist.

10:01 Uhr | London – Russlands Luftstreitkräfte mit hohen Verlusten

Russland kann nach Einschätzung britischer Geheimdienst-Experten die Verluste an Flugzeugen beim Krieg in der Ukraine nicht wettmachen. Die Verluste überstiegen die Fähigkeit, neue Jets herzustellen "erheblich", hieß es im täglichen Update des britischen Verteidigungsministeriums zum Ukraine-Krieg. Auch die lange Dauer der Ausbildung kompetenter Piloten reduziere die russischen Luftwaffen-Kapazitäten.



Ukrainischen Angaben zufolge haben die russischen Streitkräfte seit Beginn der Invasion bereits 278 Flugzeuge verloren. Das wären nach britischen Daten doppelt so viele wie in Afghanistan. Die Zahlen seien nicht verifizierbar, heißt es im Bericht, aber "das anhaltende Fehlen russischer Lufthoheit wird wahrscheinlich verstärkt durch schlechtes Training, den Verlust erfahrener Crews und erhöhte Risiken durch ( ... ) engmaschige Luftabwehr".



Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs täglich Informationen zum Verlauf. Damit will die Regierung der russischen Propaganda entgegentreten. Russische Kampfjets vom Typ Suchoi Su-25 im Oktober bei einem Einsatz in der Ostukraine. Bildrechte: dpa

06:40 Uhr | Selenskyj erneuert Vorwürfe gegen Iran