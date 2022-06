Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

03:49 Uhr | Steinmeier kritisiert Schröder für Geschäftsbeziehungen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Altkanzler Gerhard Schröder für dessen Geschäftsbeziehungen zu Russland kritisiert. "Gerhard Schröders Engagement für russische Energieunternehmen hat in Europa, insbesondere bei unseren osteuropäischen Nachbarn, viele Fragezeichen auch in Bezug auf unser Land hinterlassen", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag". "Das war nicht gut." Vieles, was Schröder in seiner Kanzlerschaft auf den Weg gebracht habe, gerate durch sein Verhalten nach dem Ausscheiden aus dem Amt in den Hintergrund. Das habe nicht nur Auswirkungen für Schröder persönlich, sondern für ganz Deutschland, so der Bundespräsident.

Steinmeier arbeitete in der Vergangenheit politisch eng mit seinem Parteifreund Schröder zusammen - von 1999 bis 2005 war er während dessen Regierungszeit Chef des Kanzleramts. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs war er selbst wegen seiner Russland-Politik in den vergangenen zwei Jahrzehnten in die Kritik geraten. Erst nach langem Zögern räumte er Fehler ein, etwa in der Einschätzung von Russlands Präsident Wladimir Putin.

02:37 Uhr | EVP-Chef für schnellen EU-Beitritt der Ukraine

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat die EU-Mitgliedsstaaten aufgefordert, der Ukraine den Status des Beitrittskandidaten zu geben. Von der Bundesregierung verlangte er eine klare Positionierung in dieser Frage. "Die EU-Staats- und Regierungschefs dürfen beim Thema Ukraine nicht wackeln. Es braucht eine Botschaft ohne Hintertüren, dass die Ukraine EU-Beitrittskandidat wird", sagte der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Gerade die Bundesregierung muss umgehend ein klar unterstützendes Signal geben. Die Ukraine gehört, genauso wie die Republik Moldau, in die EU." Aufmunternde Worte seien nicht genug, sagte Weber.

02:11 Uhr | Lehrerverband fordert Hilfe für Integration

Um geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in den Schulalltag integrieren zu können, hat der Deutsche Lehrerverband ein langfristiges Konzept und Hilfe des Bundes gefordert. "Ohne ein massives Unterstützungspaket des Bundes werden die Länder diese Aufgabe nicht schultern können", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielfach hänge es ausschließlich von der Situation vor Ort ab, ob ein Kind in eine Regelklasse oder in eine eigene Willkommensklasse komme, in welchem Umfang es Deutschunterricht gebe und welche zusätzlichen personellen und finanziellen Mittel zur Verfügung stünden, so Meidinger. "Das sind äußerst schlechte Voraussetzungen dafür, den Kindern, die in Deutschland länger bleiben werden, eine dauerhafte Integrationsperspektive zu geben."

02:07 Uhr | Ukraine meldet Kontrolle über Chemiefabrik Azot

Die Ukraine behält nach eignen Angaben die Kontrolle über das Chemiewerk Azot in Sjewjerodonezk. Dies teilte der Gouverneur der Region, Serhij Hajdaj, mit. Nach ukrainischen Angaben haben sich etwa 800 Menschen in mehreren Bunkern unterhalb des Azot-Werks in Sicherheit gebracht, darunter etwa 200 Mitarbeitende des Werkes sowie 600 Einwohnerinnen und Einwohner der Industriestadt.

01:27 Uhr | Rheinmetall: "Marder" fertig zur Auslieferung

Mehrere von der Bundeswehr ausgemusterte aber aktuell modernisierte "Marder"-Schützenpanzer des Herstellers Rheinmetall sind einsatzbereit und könnten sofort an die Ukraine ausgeliefert werden. "Wir sind dabei, 100 Marder Schützenpanzer instandzusetzen, erste Fahrzeuge sind bereits so weit", sagte Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall, der "Bild am Sonntag". "Wann und wohin die Marder geliefert werden, ist die Entscheidung der Bundesregierung." Auch 88 Panzer Leopard 1 und weitere Leopard 2 stehen demnach zur Modernisierung im Depot.

Nach Pappbergers Einschätzung ist der "Marder" immer noch ein leistungsfähiges Kampffahrzeug und wird auch von der Bundeswehr eingesetzt - etwa in Litauen. "Wir haben den Marder über Jahre hinweg auch immer wieder modernisiert." Aufgrund der hohen Nachfrage nach militärischer Ausrüstung will Rheinmetall die Kapazitäten erhöhen.

01:21 Uhr | Selenskyj: Kandidatenstatus wird EU stärker machen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kurz vor wichtigen Weichenstellungen in Brüssel noch einmal für den EU-Beitritt seines Landes geworben. Er sei überzeugt, dass mit der Entscheidung über einen Kandidatenstatus für die Ukraine auch die Europäische Union gestärkt werden könne, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte bei einem Besuch in Kiew zuvor angekündigt, dass die Auswertung des EU-Beitrittsantrags der Ukraine Ende der kommenden Woche abgeschlossen werde.

00:22 Uhr | Steinmeier kritisiert Tankrabatt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den nicht funktionierenden Tankrabatt kritisiert und die Politik aufgefordert, neu über eine gerechte Lastenverteilung in Deutschland nachzudenken. "Ich verstehe den Unmut der Bürger, wenn sich viele einschränken müssen und manche Extragewinne einfahren. Den Ärger müssen wir ernst nehmen", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag" mit Blick auf die kaum gesunkenen Spritpreise. "So wichtig es ist, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen, dass der Staat nicht jede Teuerung wird ausgleichen können, so wichtig ist es auch, dass wir dafür sorgen, dass nicht einige ungerechtfertigt Vorteile aus der Situation ziehen können."

Die Frage nach dem richtigen Instrument dafür müsse die Regierung beantworten. "Auf längere Sicht müssen wir neu darüber nachdenken, wie wir eine gerechte Lastenverteilung hinbekommen", sagte Steinmeier.

00:20 Uhr | Kanzler Scholz plant angeblich Kiew-Reise

Bundesskanzler Olaf Scholz plant angeblich noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni eine gemeinsame Reise mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Regierungschef Draghi nach Kiew. Laut "Bild am Sonntag" sollen Paris und Berlin schon länger über einen gemeinsamen Kiew-Besuch verhandelt haben. Das Blatt beruft sich auf ukrainische und französische Regierungskreise. Nach Informationen der Zeitung wollte Macron aber erst nach den laufenden französischen Parlamentswahlen fahren. Als Dritten im Bunde den italienischen Regierungschef mitzunehmen, sei eine Idee aus Paris gewesen.

00:00 Uhr | Ticker am Sonntag, 12. Juni 2022

Guten Morgen, in unserem Ticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier.