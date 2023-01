Bundeskanzler Olaf Scholz will auch weiterhin versuchen, in direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf ein Ende des Krieges gegen die Ukraine hinzuwirken. "Ich werde auch wieder mit Putin telefonieren - weil es nötig ist, dass miteinander gesprochen wird", sagte der SPD-Politiker dem «Tagesspiegel".



Zugleich rief Scholz in der Debatte um weitere Waffenlieferungen zur Besonnenheit auf. Er warne davor, "in einen ständigen Überbietungswettbewerb einzusteigen, wenn es um Waffensysteme geht". Das käme bei der Bevölkerung nicht gut an, sagte Scholz. Die Ukraine fordert inzwischen auch Kampfjets und Langstreckenraketen.