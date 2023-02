Die Lage an der Front in der Ukraine wird nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj wieder "schwieriger". "Die Besatzer mobilisieren ihre Kräfte zunehmend, um unsere Verteidigung zu durchbrechen", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache.



Besonders schwere Kämpfe werden weiterhin aus Bachmut und der umliegenden Region gemeldet. Einen russische Durchbruch und die Einkesslung Bachmuts konnte die Ukraine laut Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar verhindern. In Awdijiwka nahe Donezk gab es nach ukrainischen Behördenangaben "massiven" Artilleriebeschuss.