Russland verstärkt nach Angaben ukrainischer Regierungsmitarbeiter aus der Region Saporischschja den Beschuss im Südosten der ukrainisch-russischen Front. Russische Quellen berichten von Artillerie- und Raketenangriffen auf Bereitstellungsräume, Depots und Kontrollzentren der Ukrainer in diesem Gebiet. Das russische Verteidigungsministerium erklärte zudem, eine jüngste Offensive habe seine Einheiten entlang der Frontlinie in Saporischschja in vorteilhaftere Positionen gebracht. Der ukrainische Militärsprecher in der Region Saporischschja, Jewhen Jerin, widersprach dem. Er sagte dem ukrainischen Fernsehsender Suspilne, die Russen hätten gar nichts erobert. Man habe sie zurückgeschlagen und ihnen Verluste beigebracht. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben beider Seiten nicht.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will möglichst bald in die Ukraine fahren. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", das werde vermutlich innerhalb der nächsten vier Wochen geschehen. Pistorius erklärte zudem, die Bundeswehr solle den Spitzenplatz in Europa einnehmen. Deutschland sei die größte Volkswirtschaft in Europa. Deshalb sollte es auch das Ziel sein, die stärkste und am besten ausgestattete Armee in der EU zu haben. Auf die viel diskutierte Frage, wann Deutschland über die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine entscheide, bekräftigte Pistorius frühere Angaben: "Wir sind mit unseren internationalen Partnern, allen voran mit den USA, in einem sehr engen Dialog zu dieser Frage."