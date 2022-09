07:50 Uhr | Rheinmetall-Aktien steigen

Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall, die gestern den größten Tagesgewinn seit der Frühphase des russischen Einmarschs in der Ukraine verbucht hatten, steigen auch heute vorbörslich und gegen den Trend. Als Auslöser der aktuellen Rally gilt die gestern verkündete Teilmobilmachung in Russland als mögliches Anzeichen dafür, dass der Krieg noch andauert.

06:00 Uhr | Auch Panzer wieder Thema im Bundestag

Der Bundestag berät heute in erster Lesung ein Gesetz, mit dem die regierende Koalition die Belastungen durch die Inflation mildern will. Daneben fordert die Union in einem Antrag die stärkere Unterstützung der Ukraine auch durch die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern. Der CDU-Verteidigungsexperte, Ex-Bundeswehr-Oberst Roderich Kiesewetter sagte der Zeitung "Augsburger Allgemeinen", mit der bald beginnenden "Schlammzeit" könne es raumgreifende Operationen bis zum Frühjahr kaum geben. Zur Vorbereitung einer Frühjahrsoffensive müssten deshalb jetzt Schützen-, Transport- und Kampfpanzer geliefert werden.

05:25 Uhr | Nordkorea liefert angeblich keine Waffen

Nordkorea liefert nach eigenen Angaben keine Waffen und Munition an Russland. Das Verteidigungsministerium in Pjöngjang warf den USA und anderen "feindseligen Kräften" in einer Erklärung am Donnerstag vor, Gerüchte zu streuen, um Nordkorea zu schaden. Das Ministerium reagierte auf Angaben der US-Regierung, über die am 6. September etwa die New York Times berichtete, wonach Russland von Nordkorea viel Munition kaufen wolle. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms selbst Sanktionen unterworfen und vom Welthandel praktisch ausgeschlossen.

04:47 Uhr | Neue EU-Sanktionen gegen Russland

Die EU will ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich die EU-Außenminister bei einem Treffen am Rand der UN-Vollversammlung geeinigt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, es sei die politische Entscheidung getroffen worden, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Details nannte er nicht, kündigte jedoch zudem an, dass die EU-Länder die Ukraine auch weiterhin und mit mehr Waffen unterstützen werden.

02:35 Uhr | Ukraine meldet Gefangenenaustausch

Die Ukraine hat den größten Gefangenenaustausch mit Russland seit dem Beginn des Krieges Ende Februar verkündet. Nach Angaben des Präsidialamts wurden 215 Soldaten "befreit". Unter ihnen sind demnach auch Befehlshaber, die an der Verteidigung des Asow-Stahlwerks in Mariupol beteiligt waren. Zuvor waren zehn ausländische Kriegsgefangene von Russland nach Saudi-Arabien gebracht worden, darunter Briten und US-Amerikaner. Russland erhielt im Gegenzug 55 Gefangene, darunter einen ukrainischen Politiker, der als Verbündeter des russischen Besatzer in der Ukraine gilt.

01:05 Uhr | Selenskyj fordert Tribunal für Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor der UN-Vollversammlung eine gerechte Strafe für Russland gefordert. In einer Videobotschaft sagte er, sein Land sei Opfer eines Verbrechens.