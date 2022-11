Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut Kritik an iranischen Waffenlieferungen für Russland geübt. Der Iran verlängere damit den Krieg und auch die Bedrohungen für die Welt, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache. Ohne die Unterstützung Teherans für Moskau "wären wir schon näher an einem Frieden" und auch an einer Lösung für die weltweite Nahrungsmittelkrise oder die Energiekrise.



Der ukrainische Staatschef warnte, "wer auch immer Russland hilft, ( … ) muss auch die Verantwortung für die Konsequenzen dieses Kriegs übernehmen". Teheran hatte am Samstag eingestanden, einige wenige Drohnen an Russland geliefert zu haben. Selenskyj nannte diese Aussage über geringe Stückzahlen eine Lüge.