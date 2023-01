Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der in seinem Land weit verbreiteten Korruption den Kampf angesagt. "Ich möchte, dass dies klar ist: Es wird keine Rückkehr zu dem geben, was in der Vergangenheit war, zu der Art und Weise, wie verschiedene Personen, die den staatlichen Institutionen nahe stehen, oder diejenigen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, einem Amtsstuhl hinterherzujagen, gelebt haben", sagt Selenskjy in seiner abendlichen Videoansprache. Bereits in dieser Woche sollten dazu Entscheidungen getroffen werden.



Die Regierung habe den Rücktritt eines stellvertretenden Ministers akzeptiert, gegen den ein Verfahren wegen Bestechung eingeleitet worden sei.