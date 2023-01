Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Treffen in Ramstein schnellere und abgestimmte Entscheidungen über Waffenlieferungen an sein Land gefordert. Er begründete das in mit dem jüngsten russischen Angriff auf einen Wohnblock in der Stadt Dnipro. Dabei wurden mindestens 40 Menschen getötet. Dieser Angriff zeigt laut Selenskyj, dass Russland versuche, im Krieg die Initiative zu ergreifen. Am Freitag treffen sich auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz Staaten, die die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen.