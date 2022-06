Der Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten, Alexander Rodnyansky, geht fest von einem Sieg seines Landes gegen Russland aus. "Wir können den Krieg gewinnen", sagte er am Dienstagabend in der ARD-Sendung "Maischberger". Er hoffe, dass im August die Gegenoffensive beginnen könne. Die Hilfen aus dem Ausland würden sehr helfen, kämen auch an, aber bis die Waffen eingesetzt werden könnten, dauere es eben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von der EU weitere Sanktionen gegen Russland. In einer Videobotschaft sagte er in der Nacht zu Mittwoch, ein siebtes Sanktionspaket werde so schnell wie möglich benötigt. Das habe er in Gesprächen mit verschiedenen europäischen Regierungschefs am Dienstag betont, ebenso wie die Dringlichkeit weiterer Waffenlieferungen. "Das Leben von Tausenden von Menschen hängt direkt von der Geschwindigkeit unserer Partner ab", sagte Selenskyj. An der Front im Osten des Landes habe die ukrainische Armee die Verteidigung in der schwer umkämpften Region Luhansk stärken können. In der Region Charkiw gebe es weiter heftigen Beschuss durch russische Truppen. Das durch russische Truppen besetzte Gebiet um die Stadt Cherson werde allmählich zurückerobert, sagte Selenskyj.