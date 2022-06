17:31 Uhr | Russlands Bildungsminister unterstreicht Ansprüche auf Saporischschja

Russlands Bildungsminister Sergej Krawzow hat bei einem Besuch des überwiegend russisch kontrollierten Saporischschja die Ansprüche seines Landes auf die ukrainische Region untermauert. Wie die Agentur Interfax berichtet, sagte Krawzow bei einer Rede anlässlich des russischen Nationalfeiertags in Melitopol: Russland sei für immer gekommen. "Ich wäre nicht gekommen, wenn es irgendwelche Zweifel gäbe."



In einem vom russischen Staatsfernsehsender RT veröffentlichten Video erklärte der Minister zudem, dass das Bildungssystem von antirussischen Inhalten befreit, aber auch die ukrainische Sprache weiter unterrichtet werde.

16:52 Uhr | Stoltenberg: Einwände der Türkei gegen Nato-Erweiterung ernst nehmen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußert Verständnis für die Einwände der Türkei gegen eine Aufnahme von Schweden und Finnland in das Verteidigungsbündnis. Der Norweger sagte bei einem Besuch in Finnland, die Bedenken der Türkei, die so viele Terroranschläge wie kein anderes Nato-Mitglied erlitten habe, müssten ernst genommen werden. Die Türkei wirft den Nato-Beitrittswilligen Schweden und Finnland vor, Menschen mit Verbindungen zu terroristischen Gruppen zu beherbergen. Sie hatte in diesem Zusammenhang die kurdische Arbeiterpartei PKK und Anhänger des Predigers Fethullah Gülen genannt.

15:12 Uhr | Donezker Oberhaupt beharrt auf Todesurteilen gegen ausländische Kämpfer

Der Präsident der selbsternannten Donezker Volksrepublik, Denis Puschilin, hat Forderungen nach einer Aufhebung der Todesurteile gegen drei gefangen genommene ausländische Kämpfer der Ukraine zurückgewiesen: "Sie sind in die Ukraine gekommen, um für Geld Zivilisten zu töten. Deshalb sehe ich keine Grundlage für eine Abmilderung des Strafmaßes."



Der Oberste Gerichtshof in Donezk hatte zwei Briten und einen Marokkaner am Donnerstag zum Tode verurteilt. Einer der Vorwürfe lautete auf "Söldnertum". Die Familien der beiden Briten wiesen dies zurück. Ihren Angaben zufolge waren beide bereits im Jahr 2018 in die Ukraine gezogen, hätten ukrainische Partnerinnen und dienten seit Jahren im ukrainischen Militär.

13:55 Uhr | Bundesregierung will Geld für Getreide-Transporte aus Ukraine geben

Die Bundesregierung will zügig Getreide aus der Ukraine über den Landweg in die Europäische Union bringen und hat für die Transporte finanzielle Mittel zugesagt. Der Schienenbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, sagte dem "Handelsblatt": "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass das Getreide aus der Ukraine über die Schiene abtransportiert werden kann, um so weltweite Hungersnöte zu verhindern."