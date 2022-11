Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Stoltenberg pocht auf NATO-Erweiterung

Kiew meldet dutzende russische Luft- und Raketenangriffe auf ukrainische Ziele. NATO-Chef Stoltenberg pocht in Ankara auf einen raschen Beitritt Finnlands und Schwedens zum transatlantischen Sicherheitsbündnis. Die Ukraine verurteilt "massenhafte Zwangsumsiedlungen" in den besetzten Gebieten. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine und den Folgen im Newsblog.