Die Ukraine hat "massenhafte Zwangsumsiedlungen" aus den besetzten Gebieten im Osten und Süden des Landes beklagt. Das Außenministerium in Kiew erklärte, die russische Besatzungsverwaltung habe damit begonnen, ukrainische Bürger aus der Region Cherson auf die Krim oder nach Russland zu bringen. "Ähnliche Abschiebungen" gebe es auch in den Regionen Donezk, Luhansk und Saporischschja. Zudem gebe es "Plünderungen" durch russische Soldaten. Die von Moskau eingesetzten Behörden in Cherson hatten zuvor weitere Evakuierungen angekündigt, nachdem in der vergangenen Woche bereits rund 70.000 Zivilisten die Region verlassen hatten.