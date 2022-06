Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

18:03 Uhr | 13 Tote durch Raketenbeschuss von Wohnviertel in Luhansk

In der selbsternannten Volksrepublik Luhansk im Donbass sind nach russischen Angaben in der Stadt Stachanow mindestens 13 Menschen durch ukrainischen Raketenwerferbeschuss getötet worden. Wie Republikchef Leonid Passetschnik russischen Medien mitteilte, waren etwa 20 Raketen des Typs Uragan eingeschlagen. Mindestens sechs Verletzte seien aus den Trümmern geborgen worden.



Passetschnik warf der ukrainischen Armee vor, absichtlich ein Wohngebiet beschossen zu haben. Die ukrainischen Stellungen sollen sich etwa zwölf Kilometer entfernt von der Industriestadt befinden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

17:49 Uhr | Borna versorgt acht schwer verletzte ukrainische Soldaten

Im westsächsischen Borna sollen nach Angaben der Stadt acht schwer verletzte ukrainische Soldaten versorgt werden. In Abstimmung mit dem Landkreis Leipzig und dem Sana Klinikum werde der Transport der Männer nach Borna organisiert, um sie behandeln und therapeutisch optimal versorgen zu können, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke): "Dieser schreckliche Krieg bringt täglich neue, völlig unnötige Opfer und ich sehe es als unsere Pflicht an, an dieser Stelle mit allem, was nötig ist, zu helfen, um das Leid der Menschen zu lindern."



Wie der Geschäftsführer des Bornaer Sana Klinikums, Roland Bantle, erläuterte, gibt es nach der Versorgung der verletzten Soldaten eine Kooperation mit verschiedenen therapeutischen Einrichtungen in der Region.

17:08 Uhr | Lauterbach bietet bei Ukraine-Besuch Hilfe für Schwerverletzte an

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bei einem Besuch in der Ukraine deutsche Hilfe bei der Versorgung der vielen Schwerverletzten angeboten. Der SPD-Politiker sagte vor der Abreise im Deutschlandfunk, es gehe einerseits um Behandlungen in Deutschland, aber auch um die Versorgung Verletzter in dem kriegsgeplagten Land selbst. Lauterbach nannte konkret Hilfen für Menschen mit schweren Verbrennungen sowie für Menschen, die im Krieg Gliedmaßen verloren haben. Lauterbach reiste auf Einladung der Regierung in Kiew in die Ukraine.

Update 16:34 Uhr | Ausländische Kämpfer der Ukraine in Donezk zum Tode verurteilt

Die verurteilten ausländischen Kämpfer der Ukraine während ihres Prozesses in Donezk. Bildrechte: IMAGO / SNA Das Oberste Gericht der selbsternannten Donezker Volksrepublik (DVR) hat drei gefangen genommene ausländische Kämpfer in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte als Söldner zum Tode verurteilt. Bei den Angeklagten handelt es sich nach Berichten der russischen Nachrichtenagentur RIA um zwei Briten und einen Marokkaner. Die drei Männer kündigten Berufung gegen das Urteil an, wie die russische Agentur Tass meldete.



Nach Angaben russischer Medien hatte die Donezker Staatsanwaltschaft den Männern Söldnerwesen, die Begehung von Straftaten und terroristische Aktivitäten vorgeworfen. Das britische Außenministerium hatte zuvor erklärt, die Gefangenen würden für politische Ziele missbraucht.

13:34 Uhr | Fast fünf Millionen Flüchtlinge in Europa

Vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Menschen bei ihrer Ankunft in Deutschland. Bildrechte: dpa Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor mehr als drei Monaten sind laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR in ganz Europa fast fünf Millionen Menschen aus der Ukraine als Flüchtlinge registriert worden. Der Ukraine-Krieg habe "eine der größten Flüchtlingskrisen der Welt ausgelöst", hieß es heute von der in Genf in der Schweiz ansässigen UN-Organisation.

13:12 Uhr | Westliche Waffenlieferungen an die Ukraine

Die ukrainische Armee hat bereits mehr als 150 schwere 155-Millimeter-Haubitzen aus Nato-Beständen bekommen. Wie Verteidigungsminister Olexij Resnikow heute berichtete, übersteigen die Munitionsvorräte dafür bereits die großer sowjetischer Kaliber bei Kriegsbeginn. Auch etwa 50 Geschütze anderen Kalibers seien geliefert worden, auch Dutzende von Raketenwerfern sowjetischen Typs und hunderte Mörser mit entsprechender Munition.

Resnikow berichtete heute auch von Lieferungen hunderter Panzer und Schützenpanzer sowjetischen Typs und von etwa 250 westlichen. Daneben seien tausende tragbare Flugabwehr- und Panzerabwehrsysteme sowie Granatwerfer angekommen und die Küstenverteidigung durch "Harpoon"-Raketen aus den USA entscheidend gestärkt worden. Trotzdem forderte Resnikow weitere und schnellere westliche Waffenlieferungen.

12:59 Uhr | Ukraine verliert täglich hunderte

Die Ukraine verliert in den schweren Kämpfen mit der russischen Armee jeden Tag "bis zu hundert getötete Soldaten und bis zu 500 verwundete" Soldaten. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte heute, die Lage an den Frontlinien in der Donbass-Region sei weiterhin schwierig.

12:41 Uhr | Uni-Zugangsprüfungen in Deutschland

Geflüchtete aus der Ukraine können in Berlin, Leipzig, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, und München standardisierte Online-Tests ablegen, um sich für ein Studium in der Ukraine qualifizieren. Die Tests finden nach Angaben des Bundesforschungsministeriums ab Ende Juli und bis Anfang Oktober in der Ukraine, in Deutschland und anderen europäischen Ländern statt.

12:33 Uhr | Russisches Militärmanöver in der Ostsee

Russland hat parallel zu einem Nato-Manöver in der Ostsee und in der russischen Enklave Kaliningrad eigene Militärübungen abgehalten. Daran waren nach Angaben aus Moskau rund 60 Schiffe, 40 Flugzeuge und Hubschrauber beteiligt. Die Nato hält seit Sonntag ihre jährliche Ostsee-Militärübung "Baltops 22" ab, die noch bis 17. Juni dauern soll.

12:10 Uhr | Mehr als 133.000 Kinder an deutschen Schulen