In Washington hat Russlands Botschafter Anatoli Antonow das neue militärische Hilfspaket der USA für die Ukraine kritisiert. Washington werde geleitet von der Idee, "unserem Land eine strategische Niederlage zuzufügen", sagte er in der Nacht zum Dienstag. Die USA würden durch immer neue Waffen- und Munitionslieferungen "Öl ins Feuer" gießen und den Konflikt dadurch ausweiten. "Solche Handlungen bringen die Sicherheit in ganz Europa in Gefahr und erhöhen das Risiko eines direkten Zusammenstoßes Russlands und der Nato."