Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat 2022 in der Ukraine trotz des Kriegs Überreste von rund 1.700 deutschen Wehrmachtssoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gesichert. Das teilte der Präsident der Organisation, Wolfgang Schneiderhan, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit. In einem Fall hätten ukrainische Soldaten beim Ausheben eines Schützengrabens mehrere Wehrmachtsangehörige entdeckt. Die Toten seien freigelegt und der Kriegsgräberfürsorge übergeben worden. "Zwei davon sind auch identifiziert, und die Angehörigen wurden verständigt", sagte Schneiderhan. Die Beisetzung finde in der Ukraine statt.



In Russland seien über 5.000 tote deutsche Soldaten geborgen worden. "Aber wir konnten sie nicht mehr so feierlich beerdigen, wie wir das früher konnten", sagte Schneiderhan. Das gehe zurzeit nur im Stillen, weil die offiziellen Kontakte zu Russland eingeschränkt seien.



Nach Angaben des Deutschen Historischen Museums in Berlin starben an der Ostfront über 3,8 Millionen Deutsche.