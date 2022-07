Ein Moskauer Kommunalpolitiker ist nach öffentlicher Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Moskau befand Alexej Gorinow für schuldig, "wissentlich Falschinformationen" verbreitet zu haben. Der 60-Jährige habe aus "politischem Hass" gehandelt. Die Richterin warf Gorinow und der Abgeordneten Jelena Kotjonotschkina vor, die Bevölkerung über den Militäreinsatz in der Ukraine "in die Irre geführt" zu haben. Kotjonotschkina ist inzwischen aus Russland geflohen. Gorinow hielt während der Verhandlung einen Zettel hoch, auf dem stand: "Braucht ihr diesen Krieg noch?"