Die US-Regierung hat nach den mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriffen auf Militärstützpunkte in Russland erklärt, sie habe Kiew nicht zu Angriffen auf Russland ermutigt. "Wir haben die Ukrainer weder ermutigt noch befähigt, innerhalb Russlands anzugreifen", sagte Außenminister Antony Blinken. Es sei jedoch wichtig zu verstehen, "was die Ukrainer tagtäglich durch die anhaltende russische Aggression erleben".



Nach russischen Angaben wurden bei den Drohnenangriffen am Montag auf drei Stützpunkte in Zentralrussland drei Menschen getötet und zwei Flugzeuge beschädigt. Kiew hat sich bislang nicht dazu geäußert. Experten gehen davon aus, dass Kiew mit einfachen Drohnen aus der Sowjetzeit in den russischen Luftraum eingedrungen sein könnte - und nicht mit der milliardenschweren Militärhilfe seiner westlichen Verbündeten. "Wir stellen der Ukraine das zur Verfügung, was sie auf ihrem souveränen Territorium - auf ukrainischem Boden - braucht, um gegen die russischen Aggressoren vorzugehen", sagte Ministeriumssprecher Ned Price.