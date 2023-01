Getreidefrachter liegen vor Anker in der Bosporusstraße. Bildrechte: dpa

Die Vereinten Nationen (UN) prangern den Rückstand beim Ukraine-Getreideabkommen an, das unter der Vermittlung der UN und der Türkei im Juli erzielt wurde. Die UN fordern in einer Mitteilung - ohne Schuldzuweisung - alle Parteien dazu auf, Hindernisse und Missstände zu beseitigen. Die Effizienz müsse erhöht werden. Mehr als 100 Schiffe warteten in türkischen Gewässern auf eine Inspektion und die Genehmigung zum Auslaufen, so die UN-Kritik.



Das Getreide-Abkommen zwischen der Ukraine und Russland ist einer der wenigen diplomatischen Erfolge in dem seit dem 24. Februar anhaltenden russischen Krieg gegen die Ukraine. Es soll den weltweiten Anstieg der Getreidepreise dämpfen, die vor allem ärmeren Ländern zu schaffen machen.