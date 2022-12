Einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zufolge ist die Zustimmung der EU-Bürger für eine Aufnahme der Ukraine in die EU und für weiterer Waffenlieferungen im September leicht zurückgegangen. So sprachen sich in Deutschland nur mehr 48 Prozent für Waffenlieferungen an die Ukraine aus - im März waren es noch 57 Prozent gewesen. Auch EU-weit sank die Zustimmung leicht auf 50 Prozent. Mit 76 Prozent war sie in Polen am höchsten, in Italien war die Zustimmung für Waffenlieferungen mit 36 Prozent am niedrigsten. Die Umfrage gilt als repräsentativ. Mehr als 13.000 EU-Bürger in sieben Staaten der EU wurden dazu im März, Juni und September befragt.