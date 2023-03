Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen mutmaßlich in russischer Kriegsgefangenschaft getöteten ukrainischen Scharfschützen als "Helden der Ukraine" geehrt. Er sei "ein Mann, an den man sich für immer erinnern" werde, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. International für Entsetzen hatte ein Video gesorgt, das den 42 Jahre alten unbewaffneten Mann zeigt, wie er mit mehreren Schüssen getötet wurde.

In der an die Ukraine grenzenden südrussischen Region Belgorod hat die Luftabwehr nach Behördenangaben vier Raketen abgeschossen. Dabei sei ein Mensch verletzt worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. Zwei Wohnhäuser seien durch Raketentrümmer beschädigt. Belgorod grenzt an die nordostukrainische Region Charkiw und ist seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor mehr als einem Jahr schon häufiger unter Beschuss geraten.