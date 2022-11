Der russische Banker und Unternehmer Oleg Tinkow hat seine russische Staatsbürgerschaft wegen des Angriffskriegs Moskaus in der Ukraine aufgegeben. Er habe diese Entscheidung getroffen, weil er "nicht mit einem faschistischen Land in Verbindung gebracht werden" könne und wolle, das "einen Krieg mit seinem friedlichen Nachbarn begonnen" habe und täglich unschuldige Menschen töte, schrieb Tinkow am Montag bei Instagram.

Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, war im September bereits persönlich mit seinem Team in der Ukraine, um die Sicherheitslage in ukrainischen Kernkraftwerken zu prüfen. Bildrechte: picture alliance/dpa/IAEA | Dean Calma

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach eigenen Angaben ihre Untersuchungen in der Ukraine bezüglich der russischen Vorwürfe, die Ukraine plane den Bau einer radioaktiv verseuchten Bombe, aufgenommen. IAEA-Chef Rafael Grossi teilte mit, er habe Inspektoren in zwei ukrainische Nuklearanlagen geschickt, in denen Russland zufolge an solchen Sprengsätzen gearbeitet wird. Die Überprüfung der Anlagen erfolgt auf Bitten der Regierung in Kiew. Die Ergebnisse der Untersuchung will die IAEA im Laufe der Woche veröffentlichen.