Die russische Millionenstadt Wolgograd könnte bald wieder Stalingrad heißen. Die Stadtverwaltung startete am Montag laut der Tageszeitung "Kommersant" eine Meinungsumfrage zu einer möglichen Umbenennung. Vom Ergebnis hänge ab, ob ein Bürgerentscheid abgehalten wird, so das Blatt unter Berufung auf einen dortigen Kommunalpolitiker.



Im Dezember hatte die Stadt ein Gremium berufen, das die Meinung der Einwohner zu einer Umbenennung in Stalingrad untersuchen soll. Der Gouverneur der Region, Andrej Botscharow, bezeichnete den früheren Namen der Stadt als "Symbol für Mut und Heldentum" der Menschen. Die Rückkehr zum Namen Stalingrad komme aber nur infrage, wenn die Einwohner dafür seien.



Die Erinnerung an Stalin ist wegen des Konflikts in der Ukraine derzeit besonders präsent. Anfang März versammelten sich etwa zum 70. Todestag des Diktators mehrere tausend Menschen in Moskau. In der Ukraine und in den westlichen Ländern wird die Offensive des russischen Präsidenten Wladimir Putin als eine Anknüpfung an Stalins Imperialismus gesehen. Manche erinnert auch die verstärkte Repression gegen Kritiker des Kremls an frühere sowjetische Methoden.