Die Lieferung von Panzern an die Ukraine findet zunehmend Unterstützung in der Bundespolitik. Vizekanzler Robert Habeck sagte, Deutschland solle die Lieferung von Leopard-Panzern aus Polen an die Ukraine nicht behindern. Da der Panzer in Deutschland hergestellt wurde, muss die Bundesregierung eine Weitergabe an Dritte genehmigen.