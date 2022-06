03:23 Uhr | Mützenich: Deutschland als Vermittler nicht geeignet

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält Deutschland für keinen geeigneten Vermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Stattdessen schlägt Mützenich Staaten wie China vor. "Deutschland wird in diesem Konflikt kaum vermitteln können", sagte Mützenich dem Nachrichtenportal "t-online". "Weil wir aus Sicht Russlands von Anfang an eine zu klare Haltung an den Tag gelegt haben." Mützenich hält für die Vermittlerrolle Staaten für geeignet, die sich bei der Verurteilung Russlands in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zurückgehalten haben.

01:36 Uhr | Schweiz bleibt bei "Nein" für Waffenlieferungen

Der Flugabwehrpanzer Gepard Bildrechte: imago/photothek Schweizerische Waffen können auch weiterhin nicht über Drittländer an die Ukraine geliefert werden. Der Bundesrat in Bern teilte mit, aufgrund "des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots" könne man der Lieferung von Munition und Radschützenpanzern aus Deutschland und Dänemark an Kiew nicht zustimmen. Hintergrund ist das Kriegsmaterialgesetz, wonach Ausfuhrgesuche nicht genehmigt werden, wenn sich das Empfängerland in einem internationalen bewaffneten Konflikt befindet.



Deutschland wollte mehr als 12.000 Patronen für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine liefern. 22 Radschützenpanzer vom Typ Piranha III, die in Deutschland lagern, aber von Dänemark gekauft wurden, dürfen auch nicht in die Ukraine geschafft werden. Allerdings dürfen fortan Baugruppen und Einzelteile an europäische Rüstungsunternehmen geliefert werden, auch wenn damit Waffen hergestellt und diese in die Ukraine gelangen könnten.

00:44 Uhr | Botschafter: Russland stiehlt ukrainisches Getreide

Der ukrainische Botschafter in Ankara hat Russland beschuldigt, ukrainisches Getreide zu "stehlen". "Russland stiehlt schamlos Getreide aus der Ukraine und exportiert es von der Krim ins Ausland, insbesondere in die Türkei", schrieb Botschafter Wasyl Bodnar auf Twitter. Man habe die Türkei um Hilfe gebeten. Die Türkei ist Nato-Mitglied und versucht, im Krieg zwischen der Ukraine und Russland neutral zu bleiben.

00:05 Uhr | Ukraine will erst bei stärkerer Position weiterverhandeln

Die Ukraine hat angekündigt, erst bei einer stärkeren Position im Krieg gegen Russland an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der ukrainische Chefunterhändler Dawyd Arachamija sagte, für die Unterbrechung gebe es gute Gründe, solange in der Ostukraine schwere Gefechte stattfinden.



Gespräche zwischen der Ukraine und Russland hatte es in den ersten Wochen des Kriegs gegeben. Der Kontakt wurde eingestellt, als nach dem Abzug russischer Soldaten Gräueltaten in Kiewer Vororten wie Butscha bekannt wurden. Präsident Wolodymyr Selenskyj will erst wieder verhandeln, wenn russische Truppen sich wenigstens auf die Grenzen von vor dem 24. Februar zurückziehen.

00:00 Uhr | Ticker am Samstag, 04. Juni 2022

Guten Morgen, in unserem Ticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem Laufenden. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier.