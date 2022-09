SPD-Chefin Saskia Esken hat die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine nicht ausgeschlossen, pocht aber auf internationale Abstimmung. "Alleingänge sind ausgeschlossen und das soll auch so bleiben", sagte sie am Montag. Nur in Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern, vorneweg den Amerikanern, aber auch den Franzosen, Briten und Italienern soll gemeinsam agiert werden, erklärte Esken. Bundeskanzler Olaf Scholz sei in Gesprächen mit den betreffenden Regierungen und entwickele diese Linie stetig weiter.