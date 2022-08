Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine zugesichert, sie im Krieg gegen Russland notfalls jahrelang zu unterstützen, etwa mit der Lieferung schwerer Waffen. Der "Bild am Sonntag" sagte Baerbock, man müsse sich darauf einstellen, dass der Krieg noch jahrelang dauern könnte. Die Grünen-Politikerin betonte, dass die Ukraine auch für die Freiheit und die Friedensordnung in Europa kämpfe. Deshalb unterstütze Deutschland das Land finanziell und militärisch, und zwar so lange es nötig sei.