Die USA haben Russland sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Gesprächen vor "katastrophalen" Konsequenzen eines Atomwaffen-Einsatzes gewarnt. US-Außenminister Antony Blinken sagte in einem CBS-Interview am Rande der UN-Generaldebatte in New York, Washington habe "den Russen sehr deutlich öffentlich und auch unter vier Augen gesagt, dass sie das Geschwätz über Atomwaffen sein lassen sollen. Jeder Einsatz von Atomwaffen hätte "katastrophale Auswirkungen für das Land, das sie einsetzt, aber auch für viele andere." Zugleich erklärte er, es sei "sehr wichtig, dass Moskau von uns hört und von uns erfährt, dass die Konsequenzen entsetzlich wären."