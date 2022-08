Ukrainische Truppen haben nach Angaben der Regierung in Kiew bei ihrer Gegenoffensive nahe Cherson die russischen Verteidigungslinien an mehreren Stellen durchbrochen. Das gab ein hochrangiger Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Video-Plattform YouTube bekannt. Zudem haben nach seinen Angaben die ukrainischen Streitkräfte Boote angegriffen, mit denen russische Truppen über den Fluss Dnipro hinweg versorgt werden. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Stelle nicht überprüfen. Vom russischen Verteidigungsministerium hieß es, es habe ukrainische Angriffe in den Gebieten Cherson und Mykolajiw gegeben. Diese seien aber gescheitert.