Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace wertet die Mobilmachung in Russland als Zeichen dafür, dass die russische Invasion scheitert. Präsident Putin und sein Verteidigungsminister Schoigu hätten Zehntausende Bürger in den Tod geschickt. Noch so viele Drohungen und noch so viel Propaganda könnten nicht verhehlen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinne und Russland zu einem Geächteten werde.

Am Tegernsee in Bayern läuft seit dem Morgen eine Razzia gegen den russischen Oligarchen Alischer Usmanow. Durchsucht werden seine Wohn- und Geschäftsräume. Usmanow wird nach gemeinsamen Informationen von MDR und BR verdächtigt, Steuern in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. Er hatte sich seit 2016 regelmäßig und über längere Zeit in seinem Haus in Oberbayern aufgehalten. Eine Steuererklärung reichte er jedoch nicht ein.



Usmanow hat mit einem Firmenimperium vor allem in der Metall- und Stahlindustrie ein Vermögen gemacht. Es wird vom Forbes-Magazin auf 14,6 Milliarden Euro geschätzt. Seinen Anteil am Londoner Fußballclub Arsenal hatte Usmanow 2018 für 600 Millionen Euro verkauft. Usmanow gehört zu einer Reihe russischer Oligarchen, die nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine vom Westen mit Sanktionen belegt wurden.