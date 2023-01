SPD-Fraktionschef Rol Mützenich schließt die Lieferung von deutschen Kampfpanzern an die Ukraine nicht grundsätzlich aus. Zum Auftakt der Fraktionsklausur sagte Mützenich, es gebe keine roten Linien. Deutschland werde sich in der Frage eng mit den Bündnispartnern abstimmen. Deutschland dürfe nicht in den Krieg verwickelt werden.



Die Ukraine bitten seit Monaten um Kampfpanzer aus westlicher Produktion. Am Mittwoch hatte Polens Präsident Andrzej Duda bei einem Besuch in Lwiw zugesagt, Kiew 14 Leopard-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Das müsse Teil einer internationalen Koalition sein.



Die SPD hielt sich bisher in der Panzer-Debatte bedeckt. Kanzler Olaf Scholz betonte wiederholt die Notwendigkeit, sich mit anderen Nato-Staaten abzustimmen. Es dürfe keine Alleingänge geben. Erst vergangene Woche hatte Deutschland der Ukraine etwa 40 Marder-Schützenpanzer zugesagt.